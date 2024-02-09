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أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا.. تستمر 13 ساعة

كتب:

عمرو رجب
02:48 م | الجمعة 09 فبراير 2024
شركة المياه ببني سويف

شركة المياه ببني سويف

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد بمركز إهناسيا، وذلك غدًا السبت، لمدة 13 ساعة، نظرًا لأعمال تطهير محطة مياه سدمنت الجبل الدورية.

وأشارت شركة مياه الشرب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنّ مواعيد انقطاع المياه بقريتي سدمنت وخورشيد وتوابعهما، سيكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 9 مساءً، لمدة 13 ساعة متواصلة، لتطهير خزان محطة مياه سدمنت الجبل.

«مياه بني سويف» تعتذر عن فترات الانقطاع

واعتذرت شركة المياه، عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت الشركة، توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

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بقلم عمرو رجب