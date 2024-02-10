قطع المياه في 19 منطقة بالقاهرة وكفر الشيخ اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم في 19 منطقة، بينها 13 في القاهرة و6 في كفر الشيخ، وذلك نظرًا لإجراء أعمال الصيانة.

الأماكن المتأثرة بقطع الخدمة في القاهرة

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن عدد من المناطق التابعة لشبكات السلام «منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط»، ومناطق أخرى في نطاق شبكات المرج وهي: «شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس (بمتفرعاتهم) – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص»، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع هو القيام بتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج.

انقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال

وطالبت الشركة من المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في كفر الشيخ

أما المناطق المتأثرة بقطع المياه في كفر الشيخ فهمي: «سيدى فتح الواطى - سيدى فتح العالي - الجداوى- كفر ابو شلبى - منطقه حمدين صباحى - المستشفى العام»، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم لمدة 12ساعة لافتا إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال الصيانة لخط طرد بلطيم.