قطع المياه عن مناطق بالقاهرة والقليوبية.. المواعيد والأماكن المتأثرة

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي، بالقاهرة والقليوبية، عبر صفحاتهما الرسمية على «فيسبوك»، إعادة ضخ المياه وانقطاعها في عدد من المناطق الواقعة بنطاق المحافظتين نظرًا لأعمال الصيانة.

وكشفت «مياه القليوبية»، إعادة ضخ المياه بمدينه الخانكة وقرى الجبل الأصفر ومنشية الجبل الأصفر وأبو زعبل، بعد الانتهاء من أعمال التكريك التي جرت من خلال مديرية الري بالمحافظة، أمام مأخذ محطة مياه أبو زعبل المرشحة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القاهرة

وأشارت شركة «مياه القاهرة»، إلى قطع المياه عن عدد من المناطق التابعة لشبكات السلام وهي «منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط» إضافة إلى عدد من المناطق التابعة لشبكات المرج وهي «شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعي – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاته" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزي –مدينة الخصوص»، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد السبت، وحتى الحادية عشر مساءً من اليوم نفسه، أي لمدة 14 ساعة.

سبب قطع المياه بمناطق في القاهرة

ويرجع سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب والترولي، ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بالانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.