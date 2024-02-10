وصول الطفلة الفلسطينية «عهد» إلى مصر للعلاج.. وصفت بـ«أيقونة الصبر»

بعد مرور 30 يومًا تقريبًا على قصة الطفلة الفلسطينية عهد بسيسو، التي تعرضت لبتر ساقها على طاولة المطبخ بدون مخدر بعد تعرضها لصواريخ الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بواسطة طبيب العائلة وعمها الدكتور هاني بسيسو، وصلت الطفلة إلى مصر للعلاج في أحد المستشفيات الحكومية.

وقال الدكتور «هاني» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر استقبلت الطفلة عهد بسيسو منذ ساعات وستبقى للعلاج عدة أيام، وهي بحالة صحية جيدة، وكان من المتوقع وصولها مصر قبل أيام ولكن بسبب عدم قدرتها على السير وتدهور حالتها الصحية والتجهيز من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني لوصولها إلى معبر رفح بسلام، ثم دخول مصر.

تفاصيل ما حدث مع الطفلة عهد بسيسو

وروى الطبيب ما حدث مع الطفلة عهد بسيسو، حيث تعرضت للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وساءت حالة ساقها، وكان بترها هو الخيار الطبي الوحيد، قائلًا: «الطفلة رفضت أن حد يعملها أي شيء إلا أنا، ولما شوفتها ما عرفت أتصرف، كنت واقف مكاني متجمد، مكنش عندي بنج، ولازم أخد القرار، وفكرت وقلت ما هي الطريقة الأسهل والأفضل إني أنقذها، وقررت بتر ساقها بدون أي مخدر، رغم أن العملية كانت صعبة، إلا إن الحمدلله تمت بخير ولم يتدهور الأمر».

وكان مجمع الشفاء الطبي يبعد عن منزل الطفلة في غزة بنحو 1.8 كيلومتر فقط، لكن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر والمتواصل على المنطقة، حال دون إمكانية علاجها في المستشفى.