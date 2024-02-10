أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة مطروح.. 9 منافذ

تنتشر أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة مطروح، بمختلف المراكز والمدن، في ظل جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مديرية تموين المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتنظيم معارض تُباع فيها السلع والمواد الغذائية المتنوعة، ليتاح أمام جموع المواطنين، التسوق بأسعار منافسة عن الأسواق والمحلات التجارية.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة مطروح، تأتي في إطار خطة الحكومة لمواجهة جشع التجار في العديد من المحافظات ومنها مطروح.

وحول أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة مطروح، قالت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها ستفتتح في الأماكن التالية:

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة مطروح

- معرض بجوار مقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بمدينة مرسى مطروح.

- معرض بجوار سوق ليبيا غرب مدينة مرسى مطروح.

- معرض وسط مدينة السلوم.

- معرض وسط مدينة سيدي براني.

- معرض وسط مدينة النجيلة.

- معرض وسط مدينة الضبعة.

- معرض بشارع مدينة العلمين.

- معرض وسط مدينة الحمام بشارع إسكندرية.

- معرض وسط مدينة سيوة.

أرخص من الأسواق 20%

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه جاري التنسيق والتشغيل خلال الأيام المقبلة، حسب توجيهات وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظة، وسيطرح بها أصناف متنوعة مثل الأرز والسكر والزيت والفول والعدس والمكرونة والسمنة، وجميع السلع الغذائية بتخفيضات 20% عن الأسواق.