أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة

يتسأل عدد كبير من المواطنين قاطني أحياء ومناطق محافظة القاهرة، عن موعد افتتاح ومنافذ معارض أهلا رمضان 2024 للاستفادة من عروض التخفيضات التي تطرحها الشركات العارضة للمنتجات والسلع الغذائية.

طرح جميع السلع الغذائية والتموينية في معارض أهلا رمضان 2024

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، أن جميع السلع الغذائية والتموينية سيتم طرحها بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان» المقرر أن تنطلق في منتصف شهر فبراير الجاري قبيل حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار المصدر، إلى طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان، فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة.

أماكن ومعارض رمضان بالقاهرة 2024

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض رمضان المقرر افتتاحها بأحياء وميادين شوارع القاهرة 2024 كالتالي:

منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

منفذ أهلا رمضان في ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

منفذ أهلا رمضان في بحى البساتين بجوار شركة الكهرباء.

منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحى مصر القديمة.

منافذ منفذ أهلا رمضان في بالمعصرة والتبين.

شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

منفذ أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي.

منفذ أهلا رمضان في ميدان العرب بالمعادي.

منفذ أهلا رمضان في في ميدان الحرية بالمعادي.

منفذ أهلا رمضان في شارع 9 بالمقطم.