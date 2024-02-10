الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في الجامعات.. اعرف التفاصيل

انطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات، اليوم السبت، الموافق 10 فبراير 2024، ويعرف عن هذا الفصل بقصر مدته كما أنه مليء بالمناسبات.

وفي السطور التالية تقدم لكم «الوطن»، الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات والاعضاء و الخريطة الزمنية هي كالآتي:

خريطة الفصل الدراسي الثاني للجامعات

يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من اليوم السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة 16 أسبوعا تنتهي الخميس 30 مايو 2024. ومن المقرر وفق الخطة الزمنية أن تجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءا من شهر يونيو 2024 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية يتخلل هذه الفترة شهر رمضان الكريم الذي سيبدأ 11 مارس 2024 وعيد الفطر يوم 10 إبريل وعيد الأضحى 17 مايو 2024

الإجازات الرسمية المقترحة خلال الفصل الدراسي الثاني

- إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 2024

عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982

- شم النسيم: الاثنين 27 شوال الموافق 6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى: وفق الحسابات الفلكية ستكون يوم السبت 9 ذو الحجة 15 يونيه 2024