توقيع برتوكول نقابتي البترول بمصر وتركيا لتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل المعرفة

وقعت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط في تركيا برئاسة سليمان أكيوز، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين النقابتين في مصر وتركيا.

خصائص صناعة البترول

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التضامن بين النقابتين في مصر وتركيا، بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول خصائص صناعة البترول وتبادل المعرفة حول قوانين العمل وقوانين النقابات العمالية في كلا البلدين، والتعرف على الاستراتيجيات التي وضعتها كل نقابة من أجل زيادة قوة تمثيل النقابات، وعرض طرق كل نقابة في تنظيم العمال في أماكن العمل والتنظيم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

حضر توقيع البروتوكول، من الجانب المصري، عباس صابر أمين صندوق نقابة البترول، محمود موسى، أمين الخدمات بنقابة البترول، محمد صلاح، أمين التثقيف والتدريب بنقابة البترول، ومن الجانب التركي سليمان أكيوز، رئيس النقابة، نيازي رجب كيثودا، سكرتير التنظيم والتثقيف، خليل إبراهيم إبراهيم توبجو، وكيل النقابة بمدينة تشانكرى، جيم توران، وكيل النقابة عن مدينة ازمير، وريزا كوسى، منسق العلاقات الدولية.

أهمية العلاقات بين البلدين

وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن الهدف من البروتوكول هو التأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية العلاقات النقابية، وتبادل الخبرات في العمل النقابي.

وقد أهدى محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، درع النقابة إلى سليمان أكيوز، رئيس نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط في تركيا.