رابط تسجيل قراءة عداد المياه في الدقهلية.. 10 خطوات بسيطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، توفير رابط تسجيل قراءة عداد المياه بمحافظة الدقهلية، إذ تُسجل القراءة، بدءًا من يوم 15 من الشهر حتى 25، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة لتسجيل الاستهلاك الفعلي.

رابط تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية

وأشارت إلى تحديد رابط تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية، من خلال الضغط هنا، وبعد الدخول عليه، يجب اتباع الخطوات الآتية:

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه

- الدخول على الرابط.

- اختيار المنطقة الخاصة بالعميل.

- إدخال اسم المشترك بالفاتورة.

- كتابة الـ14 رقمًا الخاصة ببطاقة الرقم القومي.

- إدخال رقم الموبايل.

- إدخال رقم التليفون الأرضي المكون من 7 أرقام دون كود المحافظة.

- رقم الفرع.

- رقم المجموعة.

- رقم الحساب.

- قراءة العداد الحالية.

مطابقة قراءة عداد المياه المرسلة بالواقع

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنّه يجري متابعة القراءة المقدمة من المواطنين، ثم يأخذ المحصل، القراءة الخاصة بالعداد ومراجعتها مع القراءة المسجلة على الموقع، وفي حالة وجود أي أخطاء أو تغييرات في القراءة، تتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.