طرق الإبلاغ عن قراءات عداد المياه لشهر فبراير 2024.. خطوات بسيطة

بدأ المشتركون في خدمات شركات المياه على مستوى جميع المحافظات البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، عن استهلاك شهر فبراير الجاري 2024، سواء العدادات القديمة أو الميكانيكية، وذلك للحصول على فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، بعيدًا عن التقديرات الجزافية.

كيفية الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه

وأتاحت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الطرق التي يجب أن يتبعها المشترك للإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر فبراير 2024، بدءًا من أول حتى يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك بكل شركات المياه التابعة لها بكل المحافظات.

ووفرت الشركة خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن قيمة استهلاك المياه عن شهر فبراير 2024، للتيسير على المواطنين عبر الوسائل التالية:

تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«آبل».

الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر فبراير الجاري 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/.

الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر فبراير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية https://www.hcww.com.eg/.