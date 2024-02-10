أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية.. تخفيضات كبيرة

تستعد مديرية التموين بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية، وذلك لطرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل إلى 30%، حسب بيان رسمي من محافظة الشرقية.

معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية

وقالت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه جار العمل على تجهيز أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية، لتوفير السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

عناوين معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة الشرقية

ووفقا لبيان من محافظة الشرقية، فإن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الشرقية هي:

- مدينة الزقازيق: المعرض الرئيسي بميدان عرابي المحطة.

- مركز الزقازيق: كارفور - طريق القنايات - هايبر السلام - طريق شيبة.

- كفر صقر: المعرض الرئيسي أمام مجلس المدينة، منفذ شادر لحوم شارع السنترال بجوار الإدارة الصحية، منفذ شادر لحوم بجوار الإدارة الصحية، ومنفذ لبيع السلع الغذائية بجوار برج السحيلي شارع البحر.

- العاشر من رمضان: هايبر وان على طريق الإسماعيلية.

- ديرب نجم: هايبر المنار أمام مدرسة السويدي.

- صان الحجر: المعرض الرئيسي صان الحجر القبلية.

- منيا القمح: خير بلدنا (خضروات وفواكه) - الطريق الدائري.

- بلبيس: المعرض الرئيسي مجدي الصعيدي.

- القرين: المعرض الرئيسي داخل مجلس مدينة القرين.

- الحسينية: المعرض الرئيسي نادي الحسينية، ومعرض المدينة شادر بيع الحوم أولاد بدران بجوار مجلس المدين.

- معرض المدينة شادر بيع الحوم بجوار النادي الرياضي، وشادر بيع الحوم بجوار مجلس المدينة.

- أبو كبير: المعرض الرئيسي - الطريق الدائري السيد عبده نصر

أولاد صقر: المعرض الرئيسي - شارع البحر بجوار مجلس المدينة.

- ههيا: المعرض الرئيسي - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح

- شادر ثابت - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح.

- أبو حماد: المعرض الرئيسى أمام مجلس المدينة

- مشتول السوق: معرض الطريق الرئيسى بجوار مدرسة الثانوية الصناعية.

- فاقوس: معرض أهلا رمضان أرض الهابي لاند بمدينة فاقوس

- الإبراهيمية: معرض البرنسولي هايبر دنا الجلالية شارع اللواء عبدالعزيز شارع بورسعيد.

- القنايات: معرض أهلا رمضان مدينة القنايات.