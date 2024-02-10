أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية.. 22 منفذا

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استعداد المديرية لافتتاح معرض أهلا رمضان، حيث تم تحديد أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية، والتي توفر السلع الغذائية المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية

وأكد وكيل التموين، أنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الدقهلية 15 فبراير الجاري، من 22 منفذا في مدن المحافظة كالتالي:

- معرض أهلا رمضان في حي غرب المنصورة

- معرض أهلا رمضان في حي شرق المنصورة

- معرض أهلا رمضان في مدينة السنبلاوين

- معرض أهلا رمضان في مدينة دكرنس

- معرض أهلا رمضان في مدينة أجا

- معرض أهلا رمضان في مدينة طلخا

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت غمر

- معرض أهلا رمضان في مدينة منية النصر

عناوين منافذ أهلا رمضان 2024 في الدقهلية

- معرض أهلا رمضان في مدينة المطرية

- معرض أهلا رمضان في مدينة المنزلة

- معرض أهلا رمضان في مدينة الجمالية

- معرض أهلا رمضان في مدينة محلة دمنة

- معرض أهلا رمضان في مدينة بلقاس

- معرض أهلا رمضان في مدينة شربين

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت سلسيل

- معرض أهلا رمضان في مدينة الدراسة

- معرض أهلا رمضان في مدينة نبروه

- معرض أهلا رمضان في مدينة بني عبيد

- معرض أهلا رمضان في مدينة الكردي.