أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة دمياط.. تخفيضات كثيرة على السلع

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، تحديد أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة دمياط، من أجل تسهيل الأمور على المواطنين لشراء السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضافت مديرية التموين، إلى أنه يجري توفير السلع المختلفة منها ياميش رمضان واللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية، بتخفيضات تصل لـ25% و30% في مختلف المعارض المتاحة في المحافظة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة دمياط

وأكدت أنه يجري تجهيز أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة دمياط، وافتتاحها في مختلف الأماكن والمراكز، في 15 فبراير الجاري، كالآتي:

- معرض أهلًا رمضان بمدينة دمياط بجوار مستشفى الهلال.

- منفذ معرض أهلًا رمضان بميدان الساعة وسط مدينة دمياط.

- منفذ معرض أهلًا رمضان بمركز كفر سعد على الطريق السريع.

- منفذ معرض أهلًا رمضان بالسوق الحضارية في مدينة فارسكور.

- منفذ معرض أهلًا رمضان بوسط مدينة الزرقا.

- منفذ معرض أهلًا رمضان في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة الحديقة العامة.