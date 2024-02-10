رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير العملية التعليمية في بداية الترم الثاني

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة في بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وتضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها، وشدد على ضرورة تقديم سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

الوقوف على جاهزية القاعات والجداول الدراسية

كما استمع رئيس جامعة الإسكندرية لشرح عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التجهيزات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال الخدمات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وجاهزية القاعات والجداول الدراسية والمعامل، وأيضاً خدمات الصيانة والأمن والمواقع الإنشائية بالكليات، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية لسلامة منتسبي جامعة الإسكندرية.