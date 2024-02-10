ضبط 12 طن دقيق داخل مخزن غير مرخص في حملة بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملات على المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار بمركز ديرب نجم، وجرى ضبط 12 طن دقيق و5 أطنان أرز، معدة للبيع في السوق السوداء.

حملات على المحال التجارية

وقالت مديرية التموين خلال بيان، إنه بناءً على الشكاوى الواردة إلى مديرية التموين، التي تفيد بيع بعض أصحاب الأنشطة التجارية والمخازن غير المرخصة ناحية مركز ومدينة ديرب نجم، السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين، بأزيد من الأسعار الرسمية.

ضبط 12 طن دقيق و5 أطنان أرز

وشُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، رفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، وحملة قطاع وسط الشرقية، للمرور على المحال والأنشطة التجارية وأسفرت عن ضبط 5 أطنان و415 كيلو أرز أبيض، غير مدون عليها أي أسعار بالمخالفة للقرار الوزاري 110 لسنة 2023، إضافة إلى ضبط 12 طن دقيق 72% داخل مخزن غير مرخص، بهدف الإحتكار وبيعها بالسوق السوداء، و119 زجاجة زيت طعام خليط باعها أصحاب للمواطنين، بأزيد من السعر المحدد.

وحُررت المحاضر اللازمة حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وجرى مصادرة جميع الكميات المضبوطة، وعرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع.