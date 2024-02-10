مدينة مصرية تستعد لتنضم إلى أفضل الوجهات السياحية في العالم.. ما هي؟

بين أجمل 54 قرية حول العالم اختيرت قريتين مصريتين، ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023، وهما «واحة سيوة» و«قرية دهشور»، على أن تكون «سانت كاترين» على «قائمة الترقي» المؤهلة لتصبح من أفضل القرى الريفية السياحية، من قبل موقع «mentalfloss» خلال مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية، وهي مبادرة سنوية ضمن مبادرات منظمة السياحة العالمية، التي تشترط معايير منها توافر الموارد الطبيعية والثقافية، وحوكمة الأنشطة السياحية بالقرى.

سانت كاترين.. على موعد مع الترقي كأفضل وجهة سياحية في العالم

- سانت كاترين تعتبر مزار سياحي ديني للحجاج المسيحيين من كل أنحاء العالم، وتضم عدة مزارات دينية مرتبطة بنبي الله موسى عليه السلام والنبي هارون.

- سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في جنوب سيناء التي لا تطل على سواحل، مما يجعلها تتأهل لأفضل وجهة سياحية في العالم.

- فصل الشتاء في سانت كاترين من أفضل الفصول في السنة، وذلك يجذب السياح للاستمتاع بتساقط الثلوج، وتتعرض المدينة إلى أمطار وسيول كل عام وتكون سببًا في فرحة مواطنيها الذين يعيشون على هذه المياه.

- في سانت كاترين يقع مسجد الحاكم بأمر الله على بعد 10 أمتار من الكنيسة الكبرى، وبني عام 500 هجرية، 1106م أيام الفاطميين، من اللبن والحجر الجرانيتي.

- توجد كنيسة الموتى في سانت كاترين وهي أحد معالم المدينة، إذ هي حجرة لحفظ جماجم الموتى، ورصت فيها الجماجم فوق بعضها.

محمية سانت كاترين

- «محمية سانت كاترين» والمدينة تقع داخل نطاق المحمية ومساحتها تتعدى 5000 كيلومتر مربع ويأتي السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الحيوانات البرية والنباتات الطبية والعطرية، ورصد الطيور المهاجرة.

- تضم المحمية نباتات طبيعية نادرة، وآبار ذات أهمية تاريخية، مثل بئر موسى عليه السلام وعيون المياه بالصخور بوادي إطلاح وآبار وادي الأربعين وعيون المياه في وادي جبال والتي تتساقط مياهيها داخل الصخور على شكل شلالات صغيرة.

- في مدينة سانت كاترين البدو يعملون حراس للمحمية.

الوادي المقدس في سانت كاترين

- تضم مدينة سانت كاترين آثار عدة أشهرها شجرة موسى وبئر موسى في الوادي المقدس طوى وهي داخل أسوار دير سانت كاترين.

- تضم مدينة سانت كاترين عددًا كبير من الأديرة والكنائس، منها دير سانت كاترين الذي تم بنائه في القرن الـ 6 الميلادي، وآثار العصر البيزنطي يعود تاريخها للقرن الـ 4 الميلادي.