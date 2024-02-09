10 معلومات عن قرية دهشور.. من أجمل القرى في العالم

في الجهة الغربية من نهر النيل، وبالتحديد على بعد 71 كيلومترا من محافظة الجيزة، تقع قرية دهشور الأثرية، إذ تحكي دهشور تاريخ التطور العمارة المصرية، وبالرغم من أهميتها التاريخية، فإن لها طبيعة خلابة وبها بركة موسمية ينبت بها نبات البردي ويأتي السياح لمشاهدتها، والطيور المهاجرة، إذا جعلتها تلك الموارد الثقافية والطبيعية، سبب نجاحها ووضعها ضمن أجمل القرى في العالم، ووجهة للسياحة الريفية، وفقًا لمعايير منظمة السياحة العالمية.

معلومات عن قرية دهشور ضمن أجمل القرى في العالم

- قرية دهشور تتوافر بها موارد ثقافية وطبيعية وعدد من الأنشطة السياحية ويتوافر بها معايير الأمان السياحي والصحة والسلامة.

- شهدت قرية دهشور بناء أول هرم كامل بتاريخ العمارة المصرية، ويسمى بـ«الهرم الأحمر أو الهرم الشمالي».

- قرية دهشور ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو وشهدت بداية بناء الأهرامات المصرية، بالإضافة إلي أنه ضمن أجمل 54 قرية في العالم.

قرية دهشور بها مقبرة ملكية

- يوجد في قرية دهشور مقبرة ملكية.

- تضم المنطقة 5 أهرامات من أصل 10 كانت موجودة في العصور القديمة.

- دهشور من أكثر الأماكن التي يتواجد بها أعداد نخيل في مصر وتصل لـ 2 مليون نخلة، جعلتها من ضمن أجمل القرى في العالم.

- تصنف مصر بأنها الأولى بالعالم بإنتاج النخيل وتدريب أهل قرية دهشور على تعبئة وتغليفه وبيعه سياحيًا.

الملك فاروق في دهشور

- كان الملك فاروق آخر ملوك مصر يذهب لدهشور ليصطاد البط من على بحيراتها.

- دهشور تحافظ على الإرث الثقافي والهوية للبلاد والمحافظة على العادات والتقاليد، وتوجد أنشطة الزراعية وحرف وأعمال يدوية، وتتنوع الأنشطة الاقتصادية بهأ، لذلك هي جاذلة للسياح.

- تتميز قرية دهشور بموقعها الذي يقع بين الصحراء ونهر النيل.