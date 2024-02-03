حالة الطقس اليوم.. الثلوج تغطي سانت كاترين ودرجة الحرارة تحت الصفر

تستمر ثلوج سانت كاترين في التكون ضمن حالة الطقس اليوم، خصوصًا على قمم الجبال لتكتسي المدينة بالأبيض في مشهد خلاب يجذب السياح الذين حرصوا على التقاط الصور وسط تلك الأجواء الأوروبية، إذ غطى الثلج الأشجار والجبال والأراضي وأسطح المنازل، ليعم اللون الأبيض في المكان بالكامل، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر مئوية.

تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية تفاصيل حالة الطقس اليوم، واستمرار تكون ثلوج سانت كاترين، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى في المدينة البيضاء التي اكتست بالثلوج، حسب بيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ شمال البلاد تشهد أجواء باردة نهارًا، بينما تكون مائلة للدفء على جنوب البلاد، تتحول إلى شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، فيما تزداد عدد ساعات سطوع الشمس على معظم الأنحاء على مدار النهار.

كما تنحصر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ثلوج سانت كاترين

وكشت الأرصاد الجوية عن استمرار فرص تكون ثلوج سانت كاترين على قمم الجبال، بسبب وصول درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 11 بينما الصغرى 02- تحت الصفر، وهو ما يتسبب في استمرار تكون الثلوج.

وتشهد محافظات شمال الصعيد، ومناطق وسط سيناء، والوادي الجديد، تكوّن الصقيع على المزروعات خصوصًا خلال الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة.

متى ينزل الثلج في سانت كاترين؟

وينزل الثلج في سانت كاترين خلال الفترة من نهاية شهر يناير حتى شهر فبراير التي تعد فترة ذروة الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أقل من صفر مئوية، بالتزامن مع قدوم منخفض جوي قطبي، يساهم في زيادة تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين، إلى جانب ظاهرة النينو.