مرتفعات سانت كاترين تلامس السحب.. انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر

لامست السحب الكثيفة المحملة بالمياه والثلوج، جبال ومرتفعات مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في مشهد لن تراه إلا في تلك البقعة التي تمر بطقس شديد البرودة ودرجات حرارة وصلت تحت الصفر في بعض الأقات، مع تساقط الثلوج على المرتفعات والوديان في المدينة.

طقس سانت كاترين

وأكدت غرف العمليات في محافظة جنوب سيناء ، إن مدينة سانت كاترين توجد بها مرتفعات عالية تلامسها السحب الكثيفة في مثل هذه الأيام، موضحة أن المدينة تعيش أجواء شتوية من الدرجة الأولى بسبب الثلوج والصقيع الذي يغطي قمم الجبال والوديان، في وقت تسجل فيه المدينة «-3 درجة تحت الصفر».

رفع حالة الطوارئ في سانت كاترين

وأكدت محافظة جنوب سيناء، إن مجلس مدينة سانت كاترين، رفع حالة الطوارئ القصوى بسبب موجة الطقس الحالية بسبب المنخفض القطبي الذي يضرب هذه المناطق، خاصة ناحية دير سانت كاترين، كما جهزت المعدات، لاستقبال أي بلاغات نجدة من المواطنين بسبب الطقس السيء.

وأكدت غرف العمليات في المحافظات، أن السحب المتوسطة والمنخفضة تؤثر على مناطق من شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.