عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

رئيس جامعة الزقازيق يناقش الخطة الاستراتيجية للقطاعات والإدارات

جاء ذلك بحضور د.عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، ود. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و د.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، و د.مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة، ود.أحمد عسكورة مدير مركز المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى، وعارف صبحي الأمين المساعد للشئون الإدارية، ولمياء كمال الأمين المساعد لشئون البيئة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة.

إعداد خريج جيد قادر على المنافسة

وأشار د.خالد الدرندلي، إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة من خلال تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة إعداد تقرير ربع سنوي عن قطاع التعليم والطلاب، وتقديم كل ما يخص البرامج الجديدة وإعدادها وإداراتها وحصر الكليات والبرامج المعتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تطبيق معايير الاعتماد بكليات الجامعة، مشيراً إلى أهمية إعداد تقرير عن الأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة، وكذلك قاعدة بيانات للطلاب الوافدين وتقديم بيانات إحصائية حولها.

كما وجه د.الدرندلي بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيزها، والتحول إلى ميكنة كافة الإدارات بالجامعة، مع تذليل أي معوقات والسعي نحو حلها، مع تقديم تقرير عن أصول الجامعة واستثماراتها، مشيراً إلى أهمية النشر الدولي وعمل حصر بترتيب الجامعة بكافة التصنيفات الإقليمية والدولية، والسعي نحو الارتفاع بتصنيف الجامعة عالمياً بكافة التصنيفات.

وفي السياق ذاته تطرق الاجتماع إلى ضرورة عمل صيانة الأجهزة الرياضية الموجودة بالحرم الجامعي، والعمل على توظيفها وتنظيم استغلالها والاستفادة منها، كما وجه رئيس الجامعة أيضاً بضرورة عمل دراسة كاملة لانشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقية بالجامعة ودراسة التكلفة الإجمالية والعائد منها، مع تخصيص مكان للآلات الخاصة بالمشروع.