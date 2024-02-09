استثناء أكثر من 4 آلاف منشأة من خطة تخفيف الأحمال في الشرقية

كشف مصدر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، استثناء المدارس بمحافظة الشرقية والبالغ عددها أكثر من 4 آلاف مدرسة، من خطة تخفيف أحمال الكهرباء المقرر أنّ تبدأ الأحد المقبل، وذلك لمراعاة مصالح الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

فترة تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنّ تخفيف أحمال الكهرباء سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، لمدة ساعة ونصف، ولن يُقطع التيار فى غير تلك الأوقات، مشيرًا إلى إخطار المواطنين بمواعيد الانقطاع لتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

الانتهاء من استعدادات للفصل الدراسي الثاني

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد أعلنت الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وجدير بالذكر، أنّ أعلن محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في وقت سابق، أنّ عدد مدارس المحافظة 4646 مدرسة، منها 2381 مدرسة تعمل فترة أولى و523 تعمل فترة ثانية تضم 40 ألفًا و636 فصلًا تستوعب مليونًا و800 طالب وطالبة، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء 759 مدرسة تضم 11 ألفًا و319 فصلاً دراسياً، إضافة إلى تطوير وصيانة 976 مدرسة.