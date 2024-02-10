طلاب التعليم المدمج بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات الترم الأول

يواصل الطلاب الملتحقون ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بمختلف البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن العملية الامتحانية تسير في أجواء هادئة ومستقرة دون رصد أي مشكلات تعوق انتظامها، موضحاً أن مواصفات ورقة الامتحانات وضعت وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وبما يتناسب مع القدرات المختلفة للطلاب، موجهاً الشكر لإدارة المركز على الجهود المبذولة من أجل تحسين الخدمات التعليمية، وتيسير إجراءات الالتحاق ببرامج التعليم المدمج.

امتحانات نظام التعليم المدمج

ومن جانبه تفقد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم المدمج، وقال إن الامتحانات يؤديها 2907 طلاب، مضيفاً أن الامتحانات تعقد على 4 فترات، حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة 10 صباحاً، وتنتهى الفترة الأخيرة الساعة الـ5 مساءً، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أحداث غش أو شغب داخل اللجان، لضمان سير انتظام الامتحانات بكل يسر.

وأشار الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، إلى أن مجلس الإدارة أنهى استعداده لظهور امتحانات الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه، حيث تم تشكيل لجان الكنترول، وتوزيع الملاحظين والتأكد من وجود الخدمات الطبية والأمنية، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات بشكل منظم، موضحاً أن برامج الشراكة مع جامعة القاهرة تضم برامج «التجارة، الترجمة الإنجليزية، الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، علم النفس، التاريخ، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، ودار العلوم»، ويؤديها 2257 طالب، أما برامج الشراكة مع جامعة المنيا فتشمل برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، وبلغ عدد الطلاب به 650 طالبا.