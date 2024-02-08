عاجل.. أول قرار من حسام حسن بعد توليه مسئولية منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن أول قرار من حسام حسن، بعد توليه مسئولية القيادة الفنية للفراعنة خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي رحل عن الفريق خلال الفترة الماضية، بعد توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع المنتخب، بعد توديع مسابقة كأس أمم أفريقيا.

أول قرار من حسام حسن بعد توليه مسئولية منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية:« سيكون أول قرار من جانب حسام حسن، هو النزول بأعمار لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك لاعبين سيصلوا إلى سن 36 عاماً بحلول كأس العالم 2026، تركيزنا سيكون على ضم وجوه جديدة لقائمة المنتخب خلال الفترة القادمة».

وتابع:« منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلي مستوي، ولن ينضم أي لاعب لقائمة المنتخب، إلا إذا كان قادراً على تأدية أدواره كاملة داخل الملعب، ويقدم كل ما لديه من أجل إٍعاد الجماهير، وهذا هو هدفنا منذ أن تولينا المسئولية بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة».

وأعلن اتحاد الكرة المصري خلال الفترة الماضية، عن تولي حسام حسن مسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفا لروي فيتوريا، ويعاونه طارق سليمان وسعفان الصغير في منصب مدرب حراس المرمى.