محمد الصايغ: وجود أسطورة بحجم حسام حسن سيعيد هيبة منتخب مصر

قال محمد الصايغ الناقد الرياضي، إنّ وجود أسطورة كبيرة بحجم حسام حسن في قيادة منتخب مصر، سيعيد هيبة «الفراعنة» خلال الفترة المقبلة.

أضاف «الصايغ»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «dmc»: «حسام حسن سيعيد الحماس والروح للشعب المصري ليشجع ويساند منتخب بلده، وهو ما كنا نفتقده في الفترة الأخيرة».

وتابع بأن حسام حسن، يمتاز بالحماس والروح والنواحي الفنية، مشيرًا إلى أنه درب فرقا كبيرة في الدوري المصري مثل الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، وبالتالي، فإنه سينقل فكره للمنتخب الوطني، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق وجناح ليفربول الإنجليزي.

أوضح: «غبنا عن الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 14 عاما، ومع وجود قيمة كبيرة مثل حسام حسن، سنكون قادرين على التتويج باللقب والتأهل إلى بطولة كأس العالم».