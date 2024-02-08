عاجل| فيفا يصدم منتخب مصر بعد أيام من تعيين حسام حسن «مستندات»

صدمة متوقعة للمنتخب الوطني، من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أيام من تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، إذ يتلقى الفراعنة بعد 7 أيام من الآن ضربة في تصنيف المنتخبات الجديد، الذي سيتم الكشف عنه يوم 15 فبراير الجاري، بسبب النتائج المخيبة للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2023، ووداع البطولة من الدور الثاني على يد منتخب الكونغو الديموقراطية.

صدمة متوقعة للمنتخب الوطني في تصنيف «فيفا»

وبعد أيام قليلة على إسناد مهمة تدريب منتخب مصر للعميد حسام حسن، فإن «فيفا» سيعلن عن تصنيف المنتخبات الجديدة، الذي من المتوقع أن يتلقى فيه المنتخب الوطني صدمة تتمثل في فقدانه لعدد كبير من نقاطه بالتصنيف وتراجعه مركز أو اثنين على الأقل بتصنيف شهر فبراير.

ومن المرجح أن يتراجع منتخب مصر، الذي يقوده حاليا حسام حسن بعد رحيل فيتوريا، إلى المركز الـ35 أو 36 في تصنيف فيفا للمنتخبات عالميا، بدلا من التصنيف الحالي «33»، لا سيما أن المنتخب الوطني فقد 19.52 نقطة بعد ثلاثة تعادلات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنتيجة واحدة هي 2-2 في مرحلة دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ووفقا لنتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية، فإن منتخب مصر يملك حاليا 1499.39 نقطة من أصل 1518.91 نقطة قبل خوضه أمم إفريقيا 2023، وسيتراجع الفراعنة على مستوى منتخبات العالم، لكنه قد يظل في المركز الرابع إفريقيا، خاصة مع النتائج المخيبة لتونس والجزائر، التي ستبعدهما بدون شك عن الأربعة الأوائل في إفريقيا، في حين سيتقدم منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار نحو المراكز الخمسة الأولى.

تصنيف إفريقيا الأقرب في فبراير

وسيكون الأقرب للخمسة الأوائل في قارة إفريقيا وفقا لنتائج كأس الأمم الإفريقية الحالية، وقبل خوض المباراة النهائية بين نيجيريا وكوت ديفوار، منتخبات المغرب ثم السنغال ثم نيجيريا ثم مصر ثم كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب مصر فقد 9.98 نقطة بعد تعادله مع موزمبيق، ثم خسر 4.78 نقطة بعد التعادل مع غانا، قبل أن يفقد 4.75 نقطة بعد التعادل مع كاب فيردي.