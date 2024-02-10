نظرية «البجعة السوداء» تنذر بوقوع حرب عالمية ثالثة.. تحذير خطير بسبب الصراعات

أحداث مشتعلة في عدة مناطق حول العالم، أهمها الحرب الإسرائيلية على غزة، وتبعاتها مع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما أثار الحديث عن نظرية البجعة السوداء «Black swan theory» التي قد تمهد للدخول في حرب عالمية جديدة، خاصة بعد التحذيرات المتعاقبة من قادة ومسؤولين صدرت مؤخرًا تشير إلى أنّنا على «شفا الحرب العالمية الثالثة».

ما هي نظرية البجعة السوداء؟

وبحسب صحيفة «The Economic Times» الإنجليزية، يشير مصطلح البجعة السوداء إلى تلك الأحداث التي يصعب التنبؤ بها في سياق العمل العادي، وهي أحداث عشوائية وغير متوقعة، ولكنها ذات تأثير كبير، وتعتبر هذه الأحداث متطرفة، لأنه لا توجد بيانات سابقة يمكن أن تشير إلى حدوثها في المستقبل القريب.

وتشير نظرية البجعة السوداء إلى أحداث غير متوقعة ذات نطاق واسع يصعب التنبؤ بها، ولا يوجد نموذج علمي يمكنه التنبؤ بهذه الأحداث، ولا تحدث هذه الأحداث في مجال الأعمال والسياسة والطبيعة فحسب، بل في أسواق الأسهم أيضًا.

ويمكن تصنيف الأحداث ذات الحجم الكبير والمؤثر على أنّها أحداث البجعة السوداء الإيجابية أو السلبية، وسيكون حدث البجعة السوداء الإيجابي هو الحدث الذي له نتيجة إيجابية، فعلى سبيل المثال، ساعدنا الإنترنت في الاتصال بأي شخص تقريبًا في جميع أنحاء العالم، ولم يفكر أحد في ذلك، لكن الفوائد هائلة وتتزايد يومًا بعد يوم.

أما حدث البجعة السوداء السلبي هو الحدث الذي له نتيجة سلبية أو حجم كبير، مثل هجوم 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي، أو إفلاس بنك ليمان براذرز، وأدى كلا الحدثين إلى انهيار الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، ومن الخصائص المهمة الأخرى لأحداث البجعة السوداء أنها لا تكرر نفسها، وبالتالي يصعب تصميمها.

وكان انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 أحد هذه الأحداث التي فاجأت الأسواق المالية، وأحدث هذا تأثيرًا مضاعفًا ليس فقط في أسواق الولايات المتحدة، بل في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

مؤشرات تنذر بحرب عالمية ثالثة

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، فإنّ هناك عددًا من المؤشرات المُقلقة التي قد تنذر باندلاع حرب عالمية ثالثة، أهمها تصاعد القلق في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية قبل أيام، بالإضافة إلى أحداث السابع من أكتوبر التي دفعت إلى التحذير من مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وكان وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس حذر أنّ بلاده حاليًا تنتقل من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب الجديدة، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع خلال الخمس سنوات المقبلة أن تكون هناك حروب تشمل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، كما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية شعور القلق الذي ينتاب بعض المسؤولين البريطانيين بشأن انجرار المملكة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.