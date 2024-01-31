رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير تشاد: حريصون على تقديم خدمة مميزة للطلاب الوافدين

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة، والدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جامعة حلوان

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، وعماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات بتشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، وجرى مناقشة اوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، وبحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

وأكد قنديل أنّ جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.