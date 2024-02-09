انطلاق معرض أهلا رمضان في بنها بالقليوبية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت محافظة القليوبية، أنّه من المقرر انطلاق معرض أهلًا رمضان، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، بتخفيضات تصل إلى 30%، وجاء المعرض الأول في بنها، تحت إشراف مديرية التموين بالقليوبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنفيذًا لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، وتحت إشراف ورعاية الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالقليوبية

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان، أنّه جري افتتاح باكورة منافذ ومعرض أهلا رمضان 2024 بمدينة بنها، بتخفيضات وصلت إلى 30% كالتالي:

- السكر 27 جنيهًا.

- الأرز 30 جنيهًا.

- الزيت 67 جنيهًا.

- الدقيق 23 جنيهًا، إضافة إلى المكرونة والسمن والمنظفات والجبن، ومن المقرر أنّ يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسط إقبال كبير من المواطنين.

موعد معرض أهلًا رمضان 2024

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه جاري الانتهاء من تجهيزات خطة معرض أهلًا رمضان 2024، الذي سينطلق في المحافظات كافة خلال أيام، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنّ الخطة أيضًا، تتضمن تجهيز شوادر ومعارض في أماكن مختلفة لتغطية المحافظة، وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض مع عرض كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، وذلك بأسعار مخفضة.