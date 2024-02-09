«تموين المنوفية»: انطلاق معرض أهلا رمضان 15 فبراير بتخفيضات تصل لـ30%

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مبادرة معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، والتي تبدأ من 15 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي 15 مارس، وذلك لعرض وبيع السلع الغذائية بتحفيضات كبيرة تصل إلى 30%.

تخفيضات على السلع الغذائية

وقال أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إنه تم الاتفاق مع بعض التجار والشركات والمنافذ المختلفة على تخفيض أسعار السلع المعروضة في معرض أهلا رمضان بنسبة تتراوح بين 15 : 20% خلال فترة المبادرة.

وتابع «عزالدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية تسعى إلى زيادة نسبة التخفيضات خلال هذه الأيام لتصل إلى 30% مع افتتاح معارض أهلا رمضان، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موافقة التجار وأصحاب الشركات، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية الاستراتيجية ستكون متوفرة في جميع معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات.

موعد بداية شهر رمضان

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس المقبل فلكيا، على أن ينتهي 9 ابريل.