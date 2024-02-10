مدارس الشرقية تستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب غدا

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.

وأكد محافظ الشرقية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتيريات والمقاهي أمام المدارس.

استقبال مليون و839 ألف طالب

أشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر أن ينتظم غدا مليون و839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية

كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة.