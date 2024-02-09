تغير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء مع بدء الدراسة.. التطبيق خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استثناء المنشآت والمنازل المحملة على خطوط كهرباء «المدارس» من جداول تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

الالتزام بجدول تخفيف الأحمال الحالي بالمحافظات

أشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى صدور تعليمات لجميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» باستثناء جميع المنازل والمنشأت المحملة علي خطوط الكهرباء بالمدارس من تخفيف الأحمال مع الالتزام بتنفيذ الجدول الحالي للتخفيف اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة ساعة واحدة فقط في كل منطقة، خلال مدة 6 ساعات يوميا.

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».