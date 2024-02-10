الانتهاء من تركيب 45 صفاية أمطار في أحد شوارع دسوق بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها.

تركيب 45 صفاية أمطار بشارع سعد زغلول

وقال رئيس مدينة دسوق، إنّه تم تركيب الأغطية بإجمالي 45 صفاية أمطار، لافتاً أنّه جرى إنشاء صفايات لصرف مياه الأمطار بالتزامن مع أعمال الرصف التي تمت بشارع سعد زغلول بدسوق.

وأوضح «ساطور» أنّه تم في شهر نوفمبر 2023 الماضي الانتهاء من المرحلة النهائية من أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، والذي يُعد من الشوارع الحيوية والتجارية المهمة بمدينة دسوق.

تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد في وقت سابق، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.