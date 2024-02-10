مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا: منافسة شرسة بين الأحزاب في انتخابات البلديات

أكد عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، أن هناك 36 حزبًا يتنافسون على مناصب رئيس وأعضاء مجالس البلديات في 81 ولاية، بالإضافة إلى رئاسة المقاطعات، مشددًا على أن المنافسة ستكون شرسة، كما أعلن حزب الرفاه من جديد عن مرشحيه في إسطنبول وأنقرة.

العناوين الرئيسية تتجه إلى إسطنبول وأنقرة

وشدد «أحمد»، خلال «جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذه الانتخابات في تركيا تهدف إلى حصد البلديات في كل أنحاء الدولة، إلا أن العناوين الرئيسية تتجه إلى إسطنبول وأنقرة وأزمير، مؤكدًا أنه في إسطنبول، وحتى الآن هناك 7 أحزاب أعلنت عن مرشحيها في المنافسة.

المنافسة ستكون شرسة

وأوضح أن مرشحي تحالف الشعب الحاكم لديهم صلاحية أكبر قليلًا، مؤكدًا أن المنافسة ستكون شرسة، ومنذ الآن بدأ الشعور بالوعود من باقي الأحزاب التي ستشارك في هذه الانتخابات، منوهًا بأن آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين في الـ21 من فبراير.