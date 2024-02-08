بعد انسحابها من سباق الانتخابات.. لماذا تثير باشاك دميرتاش الجدل في تركيا؟

قررت السياسية التركية المخضرمة، باشاك دميرتاش، زوجة صلاح الدين دميرتاش، الرئيس الأسبق لحزب «الشعوب الديمقراطي»، الانسحاب عن خوض سباق الانتخابات البلدية في اللحظات الأخيرة، بعد وقت قصير من إعلان ترشحها، على نحو أثار حالة من الجدل على الساحة السياسية في تركيا.

انسحاب «باشاك» من الانتخابات البلدية في تركيا

جاء قرار انسحاب «باشاك» من سباق الانتخابات البلدية، في أعقاب تعرضها لموجة من الانتقادات من جانب سياسيين في المعارضة التركية، وتحديداً حزب «الشعب الجمهوري»، بسبب تحالفات تخص حزبها في سياق الاستعداد للانتخابات البلدية.

وأصدر بركات كار، عضو المجلس المركزي في حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب»، بياناً نفى فيه أن تكون انتقادات المعارضة سبباً في تراجع مرشحته «باشاك دميرتاش» عن استكمال ترشحها في الانتحابات البلدية المقبلة، مؤكداً أن القرار كان لأسباب داخلية أخرى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف «كار» أنه من الطبيعي أن تسير الانتخابات التركية بشكل نزيه دون التحالف مع أحزاب آخرى، إلا بشكل واضح وشفاف، بحسب ما ذكر موقع «العربية» في تقرير له اليوم الخميس.

من هي المرشحة المنسحبة باشاك دميرتاش؟

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن السياسية التركية باشاك دميرتاش، التي قررت الانسحاب من الانتخابات البلدية، حسبما جاء على موقع «ntv» التركي:

1- تعد «باشاك» واحدة من أبرز الوجوه السياسية التركية في البلاد، حتى بعد اعتقال زوجها السياسي البارز صلاح الدين دميرتاش.

2- ولدت «باشاك» في منطقة «سور» في 12 أغسطس عام 1977.

3- حضرت مؤتمر اتحاد «التحالف التقدمي» الذي عقد في ستوكهولم عام 2019، وحصلت نيابة عن زوجها المعتقل صلاح الدين، على جائزة الشجاعة السياسية الممنوحة له.

4- وهي قيادية في حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المناصر لقضايا الأقليات، ولاسيما الأكراد.

5- أعلنت انسحابها من انتخابات بلدية اسطنبول.

الإعلان عن مرشح جديد في الساعات المقبلة

وذكر عضو مكتب العلاقات الخارجية لحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» أنه من المقرر أن يجري، خلال الساعات التالية وقبل مساء يوم غد الجمعة، الإعلان عن اسم مرشح آخر لبلدية اسطنبول، بدلاً من باشاك دميرتاش، التي أعلنت انسحابها من سباق الانتخابات البلدية في اللحظات الأخيرة.