حالات ممنوع الحصول فيها على أي مٌسكنات.. «الصحة» تكشف التفاصيل

حددت وزارة الصحة والسكان، حالات ممنوع عنها استخدام المسكنات، مشددة على المواطنين قبل الحصول على المسكنات، بضرورة الرجوع إلى الطبيب بشكل مباشر، ومعرفة نوع المسكن الذي يتناسب مع الحالة المرضية.

وقالت في تقرير رسمي لها، إن هناك حالات ممنوع عنها استخدام المسكنات بشكل نهائي، وجاءت على النحو التالي:

حالات ممنوع عنها استخدام المسكنات بشكل نهائي

- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

​- وجود قرح متكررة بالمعدة.​​

- قصور شديد في الكلى أو الكبد​.

​- القصور والهبوط الشديد بالقلب.

​​- وجود أي نزيف نشط. ​​

أضرار الإفراط فى تناول المسكنات

طالبت وزارة الصحة المواطنين، بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، مشيرة إلى أن المسكنات لها خطورة شديدة ويجب معرفتها، حيث أنها تصل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناول مسكنات الألم.

وأوضحت الوزارة، في حال الموافقة على الحصول على المسكنات، لا بد من معرفة الجرعات وعدم الإفراط فيها، محذرة من الحصول على المسكنات التي يجري وصفها بين المواطنين، وبعضهم البعض، فكل حالة مرضية تختلف من مواطن إلى آخر.