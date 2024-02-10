أبرزها المراكب.. إعلان الصور الفائزة في أسبوع الإسكندرية للتصوير

أعلنت مروة أبو ليلة، مدير فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الإسكندرية للصورة، عن الفائزين منذ أيام قليلة، بنشر صور الفائزين في المسابقة، مؤكدة أنه سيحصل كل من شارك في المسابقة على شهادة في الحفل الختامي في المركز الثقافي بالجيزويت.

وتقدم «الوطن» الصور الفائزة في أسبوع الإسكندرية للتصوير بحسب الإعلان الرسمي والتي جاء أبرزها تصوير المراكب وبحر الإسكندرية.

شروط المشاركة في المسابقة

وأضافت أبو ليلة، في البيان الختامي اليوم، أنه كان من شروط المشاركة في المسابقة نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة، وأن يكون المحتوى غير مخصص للاستخدام التجاري.

وأشارت إلى أن مسئولية وموثوقية ملكية المحتوى تقع على ناشره، وأن يكون المحتوى المنشور ملائم من حيث الجودة والمضمون، إلى جانب أهمية أن يُظهر المحتوى المشارك ملامح الأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية ولاسيما المتحف اليوناني الروماني.

تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى

من جانبها قالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، إنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة وإلقاء الضوء على تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.