بعد أسبوع العيد.. نجوم رمضان يعودون إلى بلاتوهات التصوير

مابين التصوير والحصول على عطلات صيفية، يقضي عدد من نجوم دراما رمضان حياتهم، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في شهر رمضان المنصرم، 2021، حيث قد قرر عدد منهم تصوير أعمال فنية جديدة، ومنهم من حصل على إجازة صيفية، وآخرون بدأوا التحضير لمشاريع سينمائية ودرامية جديدة.

- خالد الصاوي يعرض له حالياً فيلم «أحمد نوتردام» بدور العرض، ومن المقرر أن يعود ليباشر أعماله الفنية السينمائية، منهم فيلم «30 مارس، أهل الكهف، سري للغاية»، وذلك بعد شفائه، حيث أنه يمر حاليا بوعكة صحية شديدة.

- لقاء الخميسي، تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل «إجازة مفتوحة»، خلال الأيام المُقبلة، موضحة أنّ العمل يدور في إطار لايت اجتماعي، ومكون من 40 حلقة، وتظهر خلاله بشخصية مختلفة عن دورها في رمضان 2021 .

- ياسر جلال، بعد النجاح الذي حققه في رمضان يستعد لتصوير مسلسله الجديد «الديب»، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وسيكون مكونا من 8 حلقات فقط.

- أحمد عز، بعد النجاح الذي حققه في رمضان بمسلسل «هجمة مرتدة»، يستعد لتصوير فيلم «الجريمة» مع منة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة وإخراج شريف عرفة.

ويجسد الفنان أحمد عز خلال أحداث الفيلم، دور مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفي النهاية يقع في جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثير من الأشخاص، وتبدأ الأحداث من هنا.

- إسلام إبراهيم، بعد النجاح الذي حققه بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع الفنان يحيي الفخراني، يستعد في الفترة الحالية التحضير لفيلم «100 وش» مع المخرجة كاملة أبو ذكري .

- باسم سمرة، بعد النجاح الذي حققه من خلال مسلسل «بنت السلطان» مع الفنانة روجينا في شهر رمضان المنصرم، يستعد لطرح أحدث أعماله السينمائية فيلم «أشباح أوروبا» مع الفنانة هيفاء وهبي.

- حصل عدد من نجوم الفن على عطلة صيفية بعد نجاحهم في شهر رمضان منهم الفنانة هنا الزاهد، وأنوشكا، أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، وغيرهم.