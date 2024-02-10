شكري: إعفاء تأشيرات جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تناول مع نائبة رئيس وزراء بلغاريا، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وأبدى الجانب البلغاري الاهتمام بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتميزة في مصر وما تقدمه مصر من امتيازات بهذا الشأن.

وأضاف «شكري» ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية، أنه قد تم التطرق للتعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي والطيران المدني والزراعة والسياحة والزراعة والتبادل الثقافي، والتعاون العسكري الذي تتم مناقشة تفاصيله في لقاء الآن يجمع وزير الدفاع ونظيره البلغاري.

وأشار الوزير، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تبادل لإعفاءات تأشيرات جوازات السفر الدبلوماسية، بالإضافة لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الغاز الطبيعي.