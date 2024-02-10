شكري: زيارة وزيرة خارجية بلغارية لمصر تعكس حرص البلدين على ترسيخ العلاقات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة وزيرة الخارجية البلغارية لمصر تعكس حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبلغاريا، حيث تم ترأس أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشترك بين البلدين بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤلين من البلدين، مهنأ نائبة رئيس الوزراء على قرب موعد توليها منصب رئيس الوزراء، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق والسداد.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية، أن مناقشات اللجنة قد عكست رغبة حقيقية من البلدين لتطوير العلاقات والوصول بها لآفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، كما تم التطرق لمجالات التعاون المشترك والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها الفترة المقبلة.