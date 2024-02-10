مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة 2024.. تفاصيل مهمة

أعلنت وزارة المالية تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في مرتبات المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتتراوح الزيادة بين 325 إلى 475 جنيهًا، وذلك بعد تكليفات الرئيسي عبد الفتاح السيسي الذي وجه بحزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه يستفيد منها القطاع الحكومي والخاص.

وخصصت المالية مبلغ 6 مليارات جنيه حتى يتم تعيين 120 ألف من المعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى، وشملت القرارات زيادة مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة ، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه بدلًا عن 4 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

تنشر «الوطن» قرارات وزارة المالية في زيادة مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة 2024، وموعد تطبيقها وهي كالتالي:

مرتبات المعلمين بالزيادة

- مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية السادسة على 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.

- مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية الخامسة على 6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه.

-مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية الرابعة على 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

- مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية الثالثة على 7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه.

- مرتبات المعلمينفي الدرجة الوظيفية الثانية على 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه.

- مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية الأولى على 8 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات المعلمين في درجة المدير العام أو ما يعادلها على 9 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات المعلمين في الدرجة العالية أو ما يعادلها على 10 آلاف و200 جنيه.

- مرتبات المعلمين في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها على 12 ألفا و200 جنيه.

تنشر «الوطن» قرارات الرئيس السيسي وهي كالتالي:

قرارت الرئيس حزمة الحماية الاجتماعية

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.