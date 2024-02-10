صافي المرتب بعد الزيادة الأخيرة.. «اعرف هتقبض كام حسب الدرجة الوظيفية»

مع شهر مارس المقبل 2024، تبدأ وزارة المالية في تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، في مقدمتها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه وأيضًا الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بعد أن كان 45 ألف جنيه، وبالتالي فإن صافي المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024 طرأت عليه تغيرات إيجابية.

تعقد وزارة المالية اجتماعات متصلة مع الجهات الإدارية للإعداد لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وأسهمت تلك القرارات التي اتخذها الرئيس في تخفيف الأعباء عن المواطنين بداية من شهر مارس المقبل.

صافي المرتبات بعد الزيادة

«الوطن» تنشر صافي المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024، ويستطيع الموظف معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد زيادة الدرجات الوظيفية ما بقيمة 1000 و1200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.