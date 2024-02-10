أسعار الياميش 2024 في محافظة الشرقية.. البلح بـ25 جنيها

يسعى كثير من المواطنين، إلى معرفة أسعار الياميش 2024 في محافظة الشرقية، لشراء احتياجاتهم قبل قدوم شهر رمضان الكريم، حيث بدأت العديد من الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، في إعلان الأسعار وعرض البضائع المختلفة.

أسعار الياميش 2024 في محافظة الشرقية

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الياميش 2024 في محافظة الشرقية، التي أعلنتها الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وجاءت على النحو التالي:

يتراوح سعر البلح من 25 إلى 65 جنيهًا.

كيلو الزبيب يتراوح من 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

كيلو الزبيب الإيراني يتراوح من 120 إلى 280 جنيهًا.

كيلو المشمشية «مقاس2»: 300 جنيه.

كيلو التين المجفف: 220 جنيهًا.

لفة التين المجفف: 40 جنيهًا.

أسعار المكسرات

كيلو البندق المحمص: 320 جنيهًا.

كيلو الكاجو: 310 جنيهات الحجم الصغير.

كيلو الكاجو «الحجم الكبير»: 425 جنيهًا.

كيلو جوز هند من 180 إلى 320 جنيهًا.

تين سوري 300 جرام: من 90 إلى 120 جنيهًا.

كيلو لوز بقشره: 240 جنيهًا.

كيلو عين جمل بقشره: 240 جنيهًا.

كيلو فستق: 720 جنيهًا.

قمر الدين 400 جرام: 90 جنيهًا.

كيلو مشمشية: 580 جنيهًا.

كيلو قراصية: 580 جنيهًا.