أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان بالشرقية.. الكيلو يبدأ من 25 جنيها

الياميش هو الأكثر طلبا في أيام شهر رمضان المبارك، إذ يتناوله الصائمون بين وجبتي الإفطار والسحور ولا غنى عنه، ويعد البلح الأكثر مبيعًا وجوز الهند والمكسرات لدمجهم بالحلويات والمشروبات، لذا تستعرض بوابة الوطن أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان بالشرقية.

وأوضح الحاج فرج السيد تاجر وأحد البائعين في المعرض، أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالشرقية كالتالي:

يتراوح سعر كيلو البلح من 25 جنيها وحتى 45 جنيها بحسب النوع.

سعر كيلو جوز هند ناعم 70 جنيها.

سعر كيلو جوز هند خشن 90 جنيها.

سعر كيلو اللوز وكيلو البندق 140 جنيها.

سعر كيلو عين جمل 130 جنيها.

لفة قمر الدين 15 جنيها.

لفة تين مجفف 45 جنيها.

يتراوح سعر كيلو سوداني بين 55 و80 جنيها.

سعر كيلو كركديه 140 جنيها.

«تموين الشرقية» تراقب أسعار السلع وجودتها

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة، بمديرية التموين في الشرقية، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الياميش تمّ الاتفاق عليها مسبقًا على أن تكون بأسعار مخفضّة مقارنة بالأسعار خارج أهلا رمضان؛ لتخفيف العبء عن المواطن خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن الرقابة المستمرة على جودة المنتجات.