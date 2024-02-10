أسعار الياميش 2024 في محافظة القليوبية.. البلح يبدأ من 35 جنيها 

مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق إقبالًا على شراء وتداول مستلزمات الشهر الكريم، ويترقب الأهالي معرفة أسعار الياميش 2024 في محافظة القليوبية، إذ تختلف وفق التاجر والجودة والنوعية والخامة للمنتج، إضافة إلى طرح السلاسل التجارية، الياميش بأسعار ملائمه للمواطنين وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وأجرت «الوطن» جولة للتعرف على أسعار الياميش 2024 في محافظة القليوبية، إذ كشف خالد محمود تاجر ببنها، أنّ هناك إقبالًا من المواطنين على شراء ياميش رمضان، مشيرًا إلى أنّ أسعار البلح تبدأ من 35 جنيهًا، وسعره قطاعي للكيلو 65 جنيهًا وجملة للكيلو 60 جنيهًا، والسعر يتحدد حسب الجودة.

أسعار الياميش 2024 في محافظة القليوبية

وأضاف الحاج محمد فتحي، بائع، أنّ أسعار الياميش 2024 في محافظة القليوبية، مناسبة هذا العام مشيرًا إلى أنّ الجو ملائم لتخزين البلح، لأنه يحتاج إلى جو رطب.

أصناف الياميش 2024 في محافظة القليوبية

- عين الجمل بـ280 جنيهًا للكيلو.

- الكركديه بأنواعه السوداني والمصري والسعودي والنيجري، يتراوح بين 200 و240 جنيهًا.

- كيلو الفول البلدي بـ48 جنيهًا.

- كيلو الفشار بـ60 جنيهًا.

وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنّ المديرية تسعى لمراقبة الأسواق، مشيرًا إلى أنّ تخفيضات الأسعار تصل إلى 25%.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك وفرة بكميات كبيرة من السلع الخاصة بشهر رمضان، إذ يباع السكر بـ27 جنيهًا للكيلو، والأرز 30 جنيهًا للكيلو، والزيت 67 جنيهًا للكيلو، والدقيق 23 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى المكرونة والسمن والمنظفات والجبن.