شكري: مصر وبلغاريا حريصتان على إرساء منظومة السلم والأمن الدوليين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الإعلان المشترك الصادر عن أعمال اللجنة المصرية البلغارية قد عكس التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة، وأهمها ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون بمختلف المجالات واستمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية خاصة، وأن مصر وبلغاريا لديهما ذات الحرص على إرساء منظومة السلم والأمن الدوليين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف شكري، أنه تناول العديد من الملفات مع نائبة رئيس الوزراء البلغاري، خصوصا في ظل التحديات التي يتطلب من المجتمع الدولي مواجهتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، لاسيما مع الأوضاع الجارية في غزة، حيث تمت الإشارة لأهمية اضطلاع المجتمع الدولي لمسؤوليته القانونية والإنسانية لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الوحشية التي لم يسبق لها مثيل.