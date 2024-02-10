آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 بعد استيفاء البيانات المطلوبة منهم خلال الشهر الجاري.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للثانوية العامة

ويستطيع طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024، في جميع المديريات والإدارات التعليمية التابعة لهم، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم الخميس المقبل 29 فبراير الجاري.

ضرورة حفظ البيانات الخاصة بالطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة حفظ البيانات الخاصة بالطلاب أثناء تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارة الإلكترونية، حيث بدأ فتح باب التسجيل يوم 14 يناير الماضي، وسيتم تسليم الاستمارات للمدارس غدا، وسيكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للطلاب يوم 29 من الشهر الجاري.