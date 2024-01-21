تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بـ طلاب الثانوية العامة 2024، وعلى جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتسجيل واستيفاء البيانات المطلوبة.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية.. طلاب الثانوية العامة 2024

وهناك استعدادت مُكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ طلاب الثانوية العامة 2024 في جميع الإدارات والمديريات التعليمية.

آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة سيكون الخميس 22 فبراير المُقبل.

وسيتم عقد الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، فضلًا عن تشديد وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل الاستمارات الإلكترونية والتي تقرر فتحها يوم 14 يناير الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حفظ البيانات الخاصة بالطلاب وطباعتها بكل مشتملاتها بالتفصيل، وسيتم تسيلم الاستمارات للمدارس يوم 11 فبراير المُقبل، وسيكون آخر موعد لتسليم الاستمارات بالنسبة للطلاب سيكون يوم 29 من الشهر ذاته.