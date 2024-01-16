مميزات الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية.. 30 يوما مدة التسجيل

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية إنَّ سبب إصدار الاستمارة الإلكترونية الأزهرية هو التسهيل على أولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن سعي الأزهر الشريف لتنفيذ تعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التحول الرقمي في المعاهد الأزهرية من أجل الوصول إلى خدمة تعليمية وإدارية قادرة على التغيير الذي نعيشه في العصر الحالي.

ما أهمية الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية؟

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الاستمارة الإلكترونية تأتي أيضًا انطلاقاً لتحقيق أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، كما تمّ نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الإنترنت.

وتابع «عبدالعظيم»: «الأزهر الشريف دائمًا ما يسهل على أولياء الأمور والطلاب ويواكب العصر الحديث وآخر ما توصل له التكنولوجيا، إذ أنَّ الاستمارة الإلكترونية يستطيع من خلالها ولي الأمر بالتسجيل ومراجعة البيانات إلكترونيا لأبنائه قبل التقديم، ومدة التسجيل بها تصل إلى 30 يومًا منذ بداية الإعلان، أي متاح التسجيل ليوم 15 فبراير 2024 على الرابط التالي https://azhar.gov.eg».