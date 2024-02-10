القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز عند مدخل مستشفى ناصر بخان يونس

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر، إن مدينة رفح الفلسطينية ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث شهدت في اليوم 128 قصفا إسرائيليا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدار الـ24 ساعة الماضية قدمت أكثر من 25 شهيدا في استهدافات لمنازل المواطنين، وبالإضافة إلى سيارات ميدانية كانت تتنقل في شوارع هذه المدينة.

خان يونس تشهد توغلا كبيرا للقوات العسكرية

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عند استهادف المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام، ولكن إلى رفح وخان يونس في الجنوب أيضا، موضحا أن خان يونس تشهد توغلا كبيرا للقوات العسكرية منذ ما يزيد عن شهر فيوجد آليات منذ 15 يوما التي تقوم بمحاصرة المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك مجمع ناصر الطبي فدبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل مستشفى الميداني الأردني المجاور لمستشفى ناصر مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه المستشفيات.

مطالبات من وزارة الصحة ومن الجهات الفلسطينية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك مطالبات من وزارة الصحة ومن الجهات الفلسطينية بشكل عام بضرورة توقف هذا العدوان الإسرائيلي باتجاه المرافق الصحية بقطاع غزة الذي يسعى إلى تدمير المرافق الصحية.