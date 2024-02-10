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فيلم ليلة العيد مهدد بالرفع من دور العرض السينمائي بسبب 1200 جنيه

كتب:

بسمة شطا
03:32 م | السبت 10 فبراير 2024
فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد

يواجه فيلم ليلة العيد، من بطولة الفنانة يسرا، ضعفا كبيرا في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ طرحه، وهو الأمر الذي يجعله مهددا بالسحب من السينمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم ليلة العيد في المركز الأخير 

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم ليلة العيد يعاني من ضعف في الإيرادات، حيث حل أمس الجمعة في المركز الأخير في شباك التذاكر، وحقق إيرادات 1200 جنيه فقط لا غير.

يُذكر أن فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي وهنادي مهنا وريهام عبد الغفور وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

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بقلم بسمة شطا